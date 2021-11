Bayern führt Lockdown für Ungeimpfte ein

In einer Pressekonferenz hat Ministerpräsident Markus Söder am Freitag neue Corona-Regeln für Bayern vorgestellt.

In Bayern gilt künftig flächendeckend 2G. Neben allen Bereichen, in denen bisher schon 2G galt, fallen nun auch körpernahe Dienstleistungen wie Friseure oder Kosmetik und Hoch- und Fachschulen darunter. Außerdem wird die 2G+ Regel ausgeweitet. Zutritt haben nur Geimpfte und Genesene mit Maske und Schnelltest bei einer maximalen Auslastung von 25% bei Veranstaltungen, im Theater, im Fußballstadion, auf Messen, in Freizeiteinrichtungen und ähnlichem.

Für Ungeimpfte gibt es zusätzlich Kontaktbeschränkungen. Es dürfen sich nur noch maximal 5 Personen aus 2 Haushalten treffen. Kinder unter 12 und Geimpfte werden nicht mitgerechnet.

Clubs, Bars und Discotheken werden geschlossen. Weihnachtsmärkte werden abesagt.

Bei einer Inzidenz von über 1000 in den Hotspots soll das öffentliche Leben weitestgehend heruntergefahren werden. Gastronomie, Sport- und Kulturstätten müssen schließen und Veranstaltungen fallen aus. Kitas und Schulen sollen offenbleiben.

Alle Maßnahmen gelten vorerst bis zum 15.12.2021.