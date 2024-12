Bayerns Ziele für Ökolandbau drohen krachend zu scheitern

CSU-Chef Söder will für seine Partei künftig wieder das Agrarministerium …

Bauernpräsident Felßner soll für CSU Agrarminister werden CSU-Chef Söder will für seine Partei künftig wieder das Agrarministerium …

Bauernpräsident Felßner soll für CSU Agrarminister werden CSU-Chef Söder will für seine Partei künftig wieder das Agrarministerium …

Preissteigerungen haben auch der Bio-Branche im Freistaat in den vergangenen …

Allen Krisen zu Trotz: Bayerns Ökolandbau wächst weiter Preissteigerungen haben auch der Bio-Branche im Freistaat in den vergangenen …

Allen Krisen zu Trotz: Bayerns Ökolandbau wächst weiter Preissteigerungen haben auch der Bio-Branche im Freistaat in den vergangenen …

Bayern hält an seinen strikten Ladenöffnungszeiten bis maximal 20 Uhr fest. Es …

Ladenschluss-Lockerungen rücken näher – 20 Uhr bleibt Bayern hält an seinen strikten Ladenöffnungszeiten bis maximal 20 Uhr fest. Es …

Ladenschluss-Lockerungen rücken näher – 20 Uhr bleibt Bayern hält an seinen strikten Ladenöffnungszeiten bis maximal 20 Uhr fest. Es …

Wolfsverordnung wieder in Kraft – Bund klagt erneut Ein Formfehler bremste im Juli die umstrittene bayerische Regelung zum …

Wolfsverordnung wieder in Kraft – Bund klagt erneut Ein Formfehler bremste im Juli die umstrittene bayerische Regelung zum …

Foto: Thomas Banneyer/dpa