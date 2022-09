Bayreuth: Goldhändler übers Ohr gehauen

Am Montag ist ein Goldhändler in Bayreuth zwei Betrügerinnen auf den Leim gegangen.

Am Vormittag waren zwei junge Frauen in Begleitung eines Mannes in dem Geschäft des Edelmetallhändlers erschienen und hatten zwei Goldketten für einen mittleren vierstelligen Eurobetrag zum Verkauf angeboten. Da dem Käufer bei der ersten Inaugenscheinnahme keine Mängel an den Ketten auffiel, ging er auf das Angebot ein. Erst später erkannte er die Täuschung und verständigte die Polizei.

Offenbar hatte die Gruppe ihr Glück mit der Masche zuvor bei mehreren Juwelieren in Bayreuth versucht. Inzwischen ermittelt die Kripo Bayreuth und warnt Juweliere und Goldhändler vor dem flüchtigen Trio.

Die Gruppe wird wie folgt beschrieben: