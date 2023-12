Benefizaktion der Blue Devils zusammen mit Weidener Schulen

Eine Benefizaktion führen die Blue Devils Weiden am Sonntag mit zwei Weidener Schulen beim Heimspiel gegen den EV Füssen durch. Unter dem Motto “Gemeinsam geht mehr – wir sind ein starkes Team” verkaufen die Schüler Kinderpunsch und Glühwein sowie Stollenkonfekt und Muffins, die im Vorfeld gemeinsam mit Spielern der Blue Devils gebacken wurden. Die Einnahmen der Aktion kommen sozialen Zwecken zugute, so bekommen z.B. zwei Kinder in Uganda den Schulbesuch finanziert. Ganz wichtig auch für die Fans an diesem Tag: Die Eintrittspreise für Tageskarten sind in allen Kategorien reduziert.