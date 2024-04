Besonders schwerer Fall von Telefonbetrug

Eine Seniorin ist in Naila im Landkreis Hof das Opfer von Telefonbetrügern geworden. Am Freitagnachmittag riefen die Täter bei der Frau an und behaupteten, dass ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hätte und nun Geld brauche.

Die Frau übergab gegen 17 Uhr Bargeld an einen Unbekannten. Die Betrüger setzten die Seniorin kurz darauf erneut durch Telefonanrufe unter Druck und es kam gegen 20 Uhr zu einer weiteren Geldübergabe. Die Rentnerin überreichte insgesamt mehrere zehntausend Euro an den Unbekannten im Goldammerweg in Naila. Die Kripo Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Zirka 165 bis 170 Zentimeter groß

Südländisches Aussehen

Dunkles Haar

Blaue, ausgewaschene Jeanshose und dunkle Jacke

Schlanke Statur

Wer kann Hinweise zum Geldabholer geben? Wer hat andere auffällige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere einen dunklen Personenkraftwagen, im Bereich des Goldammerwegs zwischen 17 und 20 Uhr bemerkt? Die Kriminalpolizei Hof bittet um Hinweise unter der Tel.-Nr. 09281/704-0.