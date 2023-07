Betrüger mit Schockanruf-Masche wieder erfolgreich

In Bamberg waren am Freitag wieder Betrüger mit ihrer Schockanruf-Masche erfolgreich. Gegenüber einer 80-jährigen Bambergerin gaben sich die Betrüger am Telefon als Polizeibeamte aus und vermittelten der Dame glaubhaft, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe.

Im weiteren Verlauf forderten sie eine hohe Kaution, um einen Gefängnisaufenthalt der Tochter zu verhindern. Die Rentnerin übergab daraufhin am unteren Leintritt in Bamberg einen niedrigen fünfstelligen Betrag an einen angeblichen Mitarbeiter des Gerichts. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Oberfranken (Tel: 0921/506-0) zu melden.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben: