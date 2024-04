Bodenmais – Frau durch Schüsse schwer verletzt – Verdächtiger tot

Auf dem Parkplatz eines Seniorenheims in Niederbayern fallen Schüsse. Eine Frau wird schwer verletzt. Nun werden Details bekannt.

Eine 47-jährige Frau ist in Niederbayern durch mehrere Schüsse schwer verletzt worden. Tatverdächtig sei ein 61-jähriger Mann, der sich später selbst getötet habe, teilte die Polizei mit. Zu den Hintergründen werde ermittelt. Demnach waren die beiden früher ein Paar, wie die Polizei am Montagabend mitteilte: Mutmaßlich stehe die Tat im Zusammenhang mit «der vergangenen privaten Beziehung zwischen den beiden», hieß es.

Die Schüsse fielen auf dem Parkplatz eines Seniorenheims in Bodenmais (Landkreis Regen). Die verletzte 47-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Frau schwebte zunächst in Lebensgefahr, im Laufe des Tages stabilisierte sich ihr Zustand. Aktuell bestehe keine Lebensgefahr, teilte die Polizei am Abend mit.

Der verdächtige 61-Jährige soll nach der Tat mit einem Auto geflohen sein. Angehörige des Mannes teilten der Polizei laut Mitteilung später mit, dass er sich selbst umgebracht habe. Einsatzkräfte fanden den Mann nach Angaben der Polizeisprecherin tot an seiner Arbeitsstelle in einer benachbarten Gemeinde. Bei einer Durchsuchung mit Unterstützung des Landeskriminalamts (LKA) fand die Polizei weitere Schusswaffen. Ob sie betriebsbereit sind, war zunächst nicht feststellbar, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Ermittlungsergebnissen besaß der Verdächtige keine waffenrechtliche Erlaubnis.

Die 47-Jährige ist Angestellte des Altersheims. Für die Bewohner habe keine Gefahr bestanden, betonte eine Sprecherin der Polizei. (dpa)