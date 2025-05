Brad Arnold hat Krebs: 3 Doors Down sagt Tour ab

Durch Hits wie „Here Without You“ wurde die US-Rockband 3 Doors Down auch in Deutschland bekannt. Dort traten sie unter anderem beim Festival „Rock am Ring“ auf. Nun gibt es eine traurige Nachricht.

Die amerikanische Rockband 3 Doors Down hat nach einer Krebs-Diagnose ihres Frontmannes Brad Arnold eine geplante Sommertournee in den USA abgesagt. Der 46-jährige Sänger gab die Diagnose in einer Videobotschaft auf Instagram bekannt. Er sei vor wenigen Wochen krank geworden und habe sich untersuchen lassen, teilte Arnold mit. Die Ärzte hätten Nierenkrebs im Stadium 4 festgestellt, der sich schon bis in die Lunge ausgebreitet habe.

Arnold hatte die Band Mitte der 1990er Jahre im US-Bundesstaat Mississippi mit anderen Musikern gegründet. Sie wurden international durch ihre Debüt-Single „Kryptonite“ (2000) bekannt. Im Jahr 2001 mit dem American Music Award als bester neuer Künstler ausgezeichnet machte sich 3 Doors Down in Deutschland vor allem mit der Single „Here Without You“ einen Namen. Weitere Hits hatte die Band mit Songs wie „When I’m Gone“, „Let Me Go“ oder „It’s Not My Time“. (dpa)