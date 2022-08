Am Freitagmittag hat ein unbekannter Mann am Marktplatz Burglengenfeld eine 11-jährige Schülerin angesprochen. Er bot ihr an, sie nach Hause zu bringen.

Die Polizei sucht nun nach dem Unbekannten. Der Mann trug ein Basecap ein rotes Shirt und kurze Jeans. Auffällig ist, dass der Mann am Unterschenkel im Bereich der Wade bzw. des Sprunggelenks eine blaue Bandage trug. Sollten Sie der Mann oder Zeuge dieses Vorfalls sein, melden Sie sich bitte bei der Polizei Burglengenfeld unter 09471/7015-0