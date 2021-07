Messerangriff: Verdächtiger in U-Haft

Nach dem tödlichen Messerangriff am Dienstagmorgen auf einen Busfahrer in Hof sitzt der 43-jährige Tatverdächtige jetzt in Untersuchungshaft.

Zwei polnische Reisebusse hatten sich am Bahnhofsvorplatz zum Passagierwechsel getroffen. Dabei ging der 43-Jährige aus Sachsen zunächst unvermittelt auf einen 52-jährigen Fahrgast zu und verpasste ihm einen Faustschlag. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Unmittelbar darauf attackierte der Aggressor den Busfahrer, der dazwischen gehen wollte, mit einem Messer. Der 63-Jährige erlitt dabei tödliche Stichverletzungen am Oberkörper. Die Polizei nahm den 43-Jährigen unmittelbar nach dem Angriff fest. Die Leiche soll nun obduziert werden.

Bis jetzt ist unklar, warum es zu dem Streit zwischen dem Mann und den Reisenden gekommen war. Hinweise auf ein rassistisches Motiv gab es nach Angaben der Polizei zunächst nicht.