Klimaschutz in den Tageslauf integrieren. Dafür steht die CO2 Challenge 2022, die am Aschermittwoch startet. Die Stadt Amberg ruft mit vielen anderen Kommunen dazu auf, daran teilzunehmen. Dabei gibt es jeden Tag eine neue Herausforderung zu meistern. Möglichkeiten dazu finden sich in unserer direkten Umgebung, z.B. auf dem Sofa, im Kleiderschrank und im Einkaufskorb, aber auch im Kühlschrank und im Kochtopf. Den Link zur Challenge gibts hier: www.co2challenge.net