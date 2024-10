Coldplay-Album «Moon Music» an Spitze der deutschen Charts

Zum fünften Mal in Folge steht die amerikanische Band Linkin Park an der Spitze der Single-Charts. In den Album-Charts hat sich direkt ein neues Werk ganz nach oben gebracht.

© Evan Agostini/Invision via AP/dpa

«Deutschlands Musikfans sind mondsüchtig», heißt es in einer Mitteilung der GfK Entertainment. Der Grund: Die Band Coldplay hat mit ihrem neuen Album «Moon Music» den ersten Platz der deutschen Album-Charts erobert. Es ist das zehnte Studioalbum der in London gegründeten Band – ein Album voller Pop-Feuerwerk, das wie für große Stadionkonzerte gemacht ist.

Den zweiten Platz erobern die «Fantas» mit ihrem Album «Long Player». Sie feiern ihr 35-jähriges Jubiläum, wie GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts mitteilte. Die Fantastischen Vier beschäftigen sich in ihren 16 Songs mit Zeit, Endlichkeit, Vergangenheit und Zukunft. Themen, die die Band jetzt, wo alle vier Bandmitglieder Mitte 50 sind, umtreiben. Platz drei macht Sänger 1986zig mit seinem Album «Einer von Euch».

In den Single-Charts toppen Linkin Park bereits zum fünften Mal in Folge die Liste mit dem Hit «The Emptiness Machine». Auf Platz zwei hält sich Shirin David mit dem Sommersong «Bauch Beine Po». Als höchster Neueinsteiger schafft es der Song «Playboybunnies» von Jazeek, Macloud, Luciano und Miksu auf Rang drei. Das vergangene Woche auf Platz drei eingestiegene Lied «LID» von dem nach dem französischen Fußballspieler benannten Rapper Lacazette fällt auf Platz vier ab. «Wunder» von Ayliva & Apache 207 findet sich auf Platz fünf. (dpa)