Conrad Electronic zieht in Corona-Krise positives Zwischenfazit

Das Unternehmen Conrad Electronic aus Hirschau hat in der Corona-Krise ein positives Zwischenfazit gezogen.

„Als Technikpionier hat man schon sehr früh mit der digitalen Transformation des Unternehmens begonnen“ so Ralf Bühler, führender Vertriebsmanager bei Conrad Electronic. Fast alle Beschäftigten in der Zentrale konnten so schnell ins Homeoffice wechseln. Als Lösung für die Angestellten in den Filialen wurde ein Teil in die Logistikzentren verlegt. Der Großteil musste aber in Kurzarbeit geschickt werden. Das Kurzarbeitergeld stockte das Unternehmen allerdings auf 80% auf. Auch wenn die Filialen vorerst schließen mussten… Der Online-Shop funktioniert reibungslos. Online hat das Unternehmen unter dem Namen „Conrad@YourSide“ auch eine Plattform für die Kunden eingerichtet. Hier werden die Kunden weiterhin von Technikexperten beraten.