Corona in Weiden: Weitere Einschränkungen erwartet

Die Stadt Weiden hat einen 7-Tages-Inzidenzwert von 131 Corona-Neuinfektionen erreicht.

Entsprechend der Regierungserklärung von Ministerpräsident Markus Söder am Mittwoch erwartet die Stadtverwaltung in den nächsten Tagen weitere gesetzliche Regelungen. Dann werden auch Maßnahmen ergriffen, voraussichtlich Veranstaltungen und die Sperrstunde betreffend.

Für einen Lockdown sieht Oberbürgermeister Jens Meyer noch keinen Grund. Die Veranstalter der für Samstag angemeldeten Demonstrationen bittet er, den Teilnehmerkreis so klein wie möglich zu halten und bei den Kundgebungen unbedingt auf Abstand, Hygiene und Alltagsmaske zu achten.

Außerdem hat das Gesundheitsamt für weitere Klassen den Elly-Heuss-Gymnasiums in Weiden Quarantäne angeordnet. Da deshalb so wenige Schülerinnen an der Schule wären, dass kein richtiger Unterricht mehr möglich wäre, wird der Präsenzunterricht bis zu den Herbstferien eingestellt. Ab sofort gibt es für alle Klassen und Kurse wieder Distanz-Unterricht. Außerdem gibt es eine Notbetreuung für alle Schülerinnen, die nicht in Quarantäne sind.