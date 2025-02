Eine vorbeifahrende Autofahrerin meldete laut Polizeibericht am Montagabend …

Pleystein: Autofahrerin meldet Brand Eine vorbeifahrende Autofahrerin meldete laut Polizeibericht am Montagabend …

Pleystein: Autofahrerin meldet Brand Eine vorbeifahrende Autofahrerin meldete laut Polizeibericht am Montagabend …

Bei einem Garagenbrand am Donnerstagabend in Windischeschenbach im Landkreis …

Hoher Schaden bei Garagenbrand Bei einem Garagenbrand am Donnerstagabend in Windischeschenbach im Landkreis …

Hoher Schaden bei Garagenbrand Bei einem Garagenbrand am Donnerstagabend in Windischeschenbach im Landkreis …

Foto: Kai Breker, pixelio.de