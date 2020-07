Dänisches Schüleraustauschprojekt in Weiden

Der gemeinnützige Verein für Austausch, Bildung und Kommunikation „aubiko e. V.“ sucht Gastfamilien für dänische Jugendliche in Weiden.

Insgesamt besuchen 33 Schüler von 18. Januar 2020 bis 12. März einen Kurs an der Technischen Hochschule Amberg-Weiden. Währenddessen möchten die Schüler/innen gern in Gastfamilie wohnen, um die Alltagskultur und das Leben in einer deutschen Familie kennenzulernen. Die Mädels und Jungs sind zwischen 16 und 18 Jahre alt. Das Projekt findet im nächsten Jahr das erste Mal statt.