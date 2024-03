«Die Unschuld» von preisgekröntem Japaner Koreeda

Ein starkes Drehbuch, eine einfühlsame Geschichte über zwei Schuljungen und Erinnerungen an «Das Lehrerzimmer»: Über Hirokazu Koreedas neuen Film «Die Unschuld».

Ein Film über Gruppendynamiken an einer Schule, die außer Kontrolle geraten: Das erinnert an Ilker Çataks oscarnominiertes Drama «Das Lehrerzimmer». Der japanische Filmemacher Hirokazu Koreeda hat sich dem Thema in seinem neuen Film «Die Unschuld» ebenfalls angenommen. Und schafft es, daraus einen ganz anderen, aber ebenso gewinnenden Film zu machen.