Dieb stiehlt Bargeld aus dem Kleiderschrank

Ein östlich von Kastl gelegener Bauernhof im Landkreis Amberg-Sulzbach war am Mittwoch Ziel eines Diebes. Der unbekannte Täter näherte sich mit einem Fahrzeug dem Anwesen und verschaffte sich Zutritt zum Haus.

Gezielt öffnete der Dieb den Schlafzimmerschrank der Bewohner und entwendete daraus Bargeld in Höhe von über 10.000 Euro. Woher der Täter wusste, dass das Ehepaar so viel Geld im Schrank deponiert hatte und wann sie am 24. Juli 2024 nicht zu Hause waren, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Spurensicherung ist vor Ort und die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung des Falls beitragen können.