Späte Einsicht – aber immerhin. Ein Unbekannter hatte in der Nacht auf Donnerstag aus einem Pkw in Neumarkt einen Laptop, die Zulassungsbescheinigung und ein Handy geklaut.

Am Donnerstagabend klärte sich der Diebstahl auf. Ein 49-Jähriger aus Hessen stellte sich bei der Polizeidienststelle in Frankfurt am Main. Der Mann gab an, in „völlig betrunkenem Zustand“ in Neumarkt übernachtet und in seinem Rausch die Gegenstände entwendet zu haben. Die Polizei nimmt jetzt die Tatumstände unter die Lupe.