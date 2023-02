Drei neue BayernWLAN-Hotspots im Landkreis Schwandorf

Ab sofort gibt es drei weitere BayernWLAN-Hotspots im Landkreis Schwandorf. Diese stehen am Feuerwehrhaus Oberköblitz, am Rathaus sowie am Infopoint Markplatz in Wernberg-Köblitz.

„Die neuen Hotspot-Standorte sind zentrumsnah und somit optimal gewählt, um möglichst vielen Menschen kostenfreien Zugang zum Internet zur Verfügung zu stellen“, freute sich Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker bei der Freischaltung am Samstag. Der Freistaat unterstützt die Einrichtung von BayernWLAN mit bis zu 10.000 Euro, so Füracker weiter. Im Landkreis Schwandorf sind bereits 226 BayernWLAN-Hotspots in Betrieb.