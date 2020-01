Drogenschmuggler aus dem Verkehr gezogen

Polizisten sind jetzt einem Drogenschmuggler auf die Schliche gekommen. Die Beamten hatten einen Fernreisebus, der aus Tschechien eingereist war, nahe Waidhaus im Landkreis Neustadt an der Waldnaab aus dem Verkehr gezogen.

Bei einem 39-jährigen Reisenden entdeckten sie in Klebeband verpackte, verdächtige Gegenstände. Der Mann behauptete, es handele sich um Medizin und Insektenvernichtungsmittel. Allerdings befand sich in einer Flasche ca. 1,1 Kilogramm Amphetamin. Später wurden weitere über 3,1 Kilogramm der Droge in Gepäckstücken entdeckt. Der 39-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.