E-MTB verschwindet erst und taucht dann wieder auf

In der Nacht auf Pfingsmontag war eine 21-Jährige mit ihrem nagelneuen E-Mountainbike in der Nähe von Grub im Landkreis Cham unterwegs.

Sie befand sich auf dem Heimweg, als ihr plötzlich schlecht wurde. Sie hielt an, legte ihr Fahrrad ab und entfernte sich ein bisschen, um sich zu übergeben. Als sie zurückkam, war das Fahrrad weg. Auch bei Tageslicht konnte sie ihr Rad nicht finden. Also erstattete sie Anzeige.

Am Dienstag meldete sich dann ein 24-Jähriger bei der Polizei: Er war zum Tatzeitpunkt betrunken auf dem Weg nach Hause. Am nächsten Tag hatte er das Fahrrad in seinem Garten entdeckt, wusste aber nicht, wie das da hingekommen sein könnte. Also verständigte auch er die Polizei. Die konnte das Fahrrad seiner Besitzerin zurückgeben.