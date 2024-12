Ebermannsdorf: Mit Auto überschlagen

Am Samstagabend ist ein Auto bei Birgland im Kreis Amberg-Sulzbach völlig …

Birgland: BMW geht in Flammen auf Am Samstagabend ist ein Auto bei Birgland im Kreis Amberg-Sulzbach völlig …

Birgland: BMW geht in Flammen auf Am Samstagabend ist ein Auto bei Birgland im Kreis Amberg-Sulzbach völlig …

Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de