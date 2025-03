Effektvoller Thriller zur Stärkung von Frauenpower: «Mond»

Die Ex-Kampfsportlerin Sarah (Florentina Holzinger) nimmt einen lukrativen Job in Jordanien an. Sie soll drei junge erwachsene Töchter einer reichen Familie trainieren. Dort angekommen, stößt die Österreicherin rasch an ihre Grenzen. Denn sie muss feststellen, dass ihre Schützlinge wie Gefangene gehalten werden. Sarahs Versuch, dem Trio zu helfen, mündet schnell in eine höchst gefährlich anmutende Situation.

Die im Irak geborene kurdisch-österreichische Regisseurin und Drehbuchautorin Kurdwin Ayub denkt in ihrem zweiten abendfüllenden Spielfilm höchst originell und sensibel darüber nach, wie schwierig es vor allem für Frauen ist, europäische Lebensmuster in eine andere Kultur zu übertragen.

(«Mond», Österreich 2024, 92 Min., FSK ab 16, von Kurdwin Ayub, mit Florentina Holzinger, Andria Tayeh, Celina Antwan, Nagham Abu Baker, https://grandfilm.de/mond/) (dpa)