Ein Kofferraum voller Abschussbatterien

Ein unrühmliches Ende hat der Silvestereinkauf einer Niederländerin am Donnerstag in Waldsassen gefunden. Die Beamten nahmen ihr 15 Kilogramm verbotene Pyrotechnik ab – geshoppt in Tschechien.

Eine Streife hatte die 26-Jährige im Stadtgebiet gestoppt. Bei der Nachschau hinter dem Beifahrersitz fanden die Beamten schon mehrere Plastiktüten mit Feuerwerkskörpern. Und auch im Kofferraum konnten mehrere Plastiktüten mit Böllern aufgefunden werden. Insgesamt waren es 144 Feuerwerkskörper, die nun nicht mehr abgeschossen werden. Die Bundespolizei Waidhaus leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ein.