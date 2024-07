In der Nacht auf Donnerstag sind bislang Unbekannte in ein Wettbüro in Regensburg eingebrochen.

Die beiden Unbekannten stiegen in den frühen Morgenstunden in das Wettbüro in der Donaustaufer Straße ein und entwendeten einen Tresor samt Inhalt aus dem Gebäude. Der Beuteschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Kripo Regensburg (0941/506-2888) ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.