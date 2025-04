Eine Woche nach Klatsche: Regensburg gewinnt gegen Schalke

Ein Fußball-Leckerbissen ist es zwischen dem FC Schalke 04 und Jahn Regensburg nicht. Schlusslicht Regensburg zeigt aber eine starke Reaktion auf das 0:6 in Elversberg – und darf wieder hoffen.

Der SSV Jahn Regensburg gibt im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga nicht auf. Das Schlusslicht gewann eine Woche nach dem 0:6-Debakel in Elversberg gegen den FC Schalke 04 mit 2:0 (1:0). Bei sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz dürfen die Oberpfälzer wieder von der Rettung träumen. Vor 15.210 Zuschauern sorgte Christian Kühlwetter für die Führung (21. Minute). Der eingewechselte Dejan Galjen machte in der Nachspielzeit alles klar (90.+3).

Nach der Klatsche in Elversberg durfte sich Trainer Andreas Patz über eine beachtliche Reaktion seiner auf sechs Positionen veränderten Mannschaft freuen. Auch Torschütze Kühlwetter war neu in das Team gerückt.

Diskussionen um Schalke-Trainer

Der Auftritt der Gelsenkirchener dürfte die Diskussionen um Trainer Kees van Wonderen weiter befeuern. Die Zukunft des Trainers ist ungewiss. Verschiedenen Medienberichten zufolge soll die Neuausrichtung des Zweitligisten nach der Verpflichtung des neuen Sportvorstandes Frank Baumann ohne den 56-Jährigen erfolgen. Der niederländische Coach hat noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 beim FC Schalke und würde gerne bleiben.

Unglücklicher Schalke-Keeper

Beim Führungstreffer von Kühlwetter halfen die Schalker kräftig mit. Torhüter Justin Heekeren klärte nach einem Eckball schlecht, die Abwehrreihe war zudem schlecht positioniert. Im linken Rückraum kam der Ball von Heekeren zu Kühlwetter, der sich den Ball zurechtlegte und zum 1:0 ins kurze Eck verwandelte.

Nach der Pause waren die Gäste bemühter. Aber aus einem Plus an Ballbesitz sprang lange nichts heraus. Trotz allen Drucks in der Schlussphase: Der FC Schalke kann in Regensburg nicht gewinnen. (dpa/lby)