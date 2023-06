In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte die gläserne Eingangstüre des Parteibüros der Linken in der Braunmühlstraße in Weiden beschädigt.

Die Höhe des entstandenen Schadens: Ca. 500 Euro. Ein politischer Hintergrund kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Kripo Weiden ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0961/401-2222 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.