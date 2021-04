Gute Nachricht für den Einzelhandel der Stadt Weiden. Kommende Woche ist das Einkaufen ohne Corona-Test nach dem Prinzip „click and meet“ möglich.

Das Einkaufen mit Termin und ohne Test ist möglich, solange der Wert von 100 nicht an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird. In Weiden lag die Drei-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 95,92.