Elton John und Ehemann starten ins zweite Ehe-Jahrzehnt

Pop-Legende Elton John und sein Ehemann haben ihren zehnten Hochzeitstag gefeiert. In Großbritannien waren sie einst absolute Vorreiter.

Pop-Legende Elton John (77) und sein Mann David Furnish (62) sind in ihr zweites Ehe-Jahrzehnt gestartet. „Alles Gute zum Jahrestag für uns“, schrieb das Ehepaar am Wochenende auf Instagram. Daneben posteten sie ein gemeinsames Foto, das dem Anschein nach während einer Bootsfahrt im Urlaub entstand.

Der britische Sänger und der kanadische Filmemacher sind seit 1993 ein Paar und haben zwei gemeinsame Söhne. Sie heirateten 2014 – am ersten Tag, an dem Ehen zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern in Großbritannien möglich wurden. Furnish führte auch Regie beim neuen Dokumentarfilm „Elton John: Never Too Late“ über das Leben seines Mannes.

Zahlreiche Menschen gratulierten dem Paar auf Instagram zum Hochzeitstag, darunter Model Linda Evangelista und Modedesignerin Donatella Versace. (dpa)