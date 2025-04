Ensdorf – Mann prallt mit Fahrzeuggespann gegen Baum und stirbt

Ein Mann kommt in der Oberpfalz mit seinem Fahrzeuggespann von der Straße ab. Dabei prallt er gegen einen Baum.

Ein Mann ist im Landkreis Amberg-Sulzbach mit seinem Fahrzeuggespann gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der 54-Jährige starb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann saß allein in seinem Fahrzeug und kam demnach in Ensdorf aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve von der Straße ab. Dann prallte er nach Polizeiangaben nahezu frontal gegen einen Baum. Zeugen gab es den Angaben zufolge zunächst keine. Die «Vilstalstrecke» war Polizeiangaben zufolge in beide Richtungen zunächst gesperrt. (dpa/lby)