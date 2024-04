«Evil Does Not Exist» Preisgekrönter Japaner Hamaguchi mit neuem Film

Mit seiner nuancierten und behutsamen Erzählweise hat der Japaner Ryusuke Hamaguchi schon viele Preise gewonnen.

2022 erhielt sein Drama «Drive My Car» den Oscar als bester internationaler Film. Auch das neue Werk des 45-Jährigen wurde schon ausgezeichnet. «Evil Does Not Exist» erzählt in leisen Tönen eine Parabel über das Verhältnis von Mensch und Natur. Der Film spielt in einem japanischen Dorf in der Nähe von Tokio. Die Anwohner sehen sich mit einer Firma konfrontiert, die dort eine «Glamping»-Anlage bauen will, also einen luxuriösen Camping-Platz. Für die Dorfgemeinschaft, die im Einklang mit der Natur wohnt, ein Grauen.

Evil Does Not Exist, Japan 2023, 107 Min., FSK ab 12 Jahren, von Ryusuke Hamaguchi, mit Hitoshi Omika, Ryo Nishikawa (dpa)