Ex NHL Star – verlässt Eisbären Regensburg

Einen Abgang haben die Eisbären Regensburg zu vermelden:

Mit Stürmer Tomáš Plíhal verlässt einer der Aufstiegsgaranten den frisch gebackenen Meister der Eishockey-Oberliga. Der 39-jährige Tscheche spielte bereits knapp 100 Spiele in der besten Liga der Welt, der NHL, und hatte maßgeblich zum Liga Erfolg der Regensburger Eisbären beigetragen. Plíhal habe das Team in entscheidenden Momenten mit angeführt und den Eisbären so enorm geholfen. Zudem sei Plíhal menschlich ein „Top-Charakter“, so Team Coach Kaltenhauser. Für Tomas Plíhal geht es nun zurück in die Tschechische Liga. Die Eisbären Regensburg bedanken sich in aller Form beim „General“.