Exhibitionist in Bayreuth geschnappt

Auf mehreren Spielplätzen in Bayreuth hat in den vergangenen Tagen ein Exhibitionist sein Unwesen getrieben. Am Mittwoch wurde er geschnappt.

Der Mann hatte sich immer in Anwesenheit von mehreren Kindern im Alter von knapp vier bis neun Jahren entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Die Kinder offenbarten sich daraufhin zuhause ihren Eltern. Am Mittwoch gelang der Kripo dann der entscheidende Schritt. Nach intensiven Ermittlungen konnten die Beamten einen Tatverdächtigen identifizieren und festnehmen. Der 48-jährige Bayreuther sitzt jetzt in U-Haft. Er muss sich wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern und exhibitionistischer Handlungen verantworten.