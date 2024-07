Fast 5 Promille: Polizei findet Betrunkenen an Haltestelle

Ein betrunkener 32-Jähriger schläft in einem Wartehäuschen an einer Bushaltestelle, an der auch Schulkinder warten. Er kommt vorsorglich ins Krankenhaus.

Eine Polizeistreife ist in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) auf einen Betrunkenen aufmerksam geworden, der mit fast fünf Promille an einer Bushaltestelle schlief. Die Polizisten weckten den Mann in dem Wartehäuschen der Haltestelle, an der auch Schulkinder auf den Bus warteten. Gemessen wurden 4,84 Promille Atemalkohol.

Ein Rettungswagen brachte den 32-Jährigen vorsorglich ins Krankenhaus. Der Mann müsse sich nun wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten, hieß es weiter. (dpa/lby)