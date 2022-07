Überall in der Oberpfalz herrscht gerade Brandgefahr. Schon mehrere Felder fingen in unserer Region Feuer. Auch in Ernestgrün im Landkreis Tirschenreuth hat ein Feld am Montagnachmittag beim Dreschen Feuer gefangen.

Dank der unverzüglichen Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr aus Bad Neualbenreuth konnte Schlimmeres verhindert werden. Glücklicherweise entstand kein Personenschaden. Der Sachschaden am Getreidefeld sowie der Straßenböschung beträgt lediglich 100 Euro.