Festival – Stars der Neunziger auf Münchner Königsplatz

Auf dem Münchner Königsplatz findet im kommenden Jahr ein großes Neunziger-Jahre-Spektakel statt. Am 28. Juni soll dort ein Festival über die Bühne gehen mit Stars von damals wie Caught in the Act («Love is Everywhere»), Haddaway («What is love») oder East 17 («Alright»), wie die Veranstalter mitteilten.

25.000 Zuschauer sollen bei «Deutschlands größtem 90er Open Air Festival» Platz haben, um zu Eurodance und Boyband-Kitsch zu tanzen. «Das wird die ultimative Zeitreise für alle, die die wilden 90er nicht nur erlebt, sondern geliebt haben», heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Den Angaben zufolge ist es das erste Mal, das auf dem Königsplatz, der schon Ozzy Osbourne, den Toten Hosen oder verschiedenen Klassik-Stars als Bühne diente, ein Festival stattfinden wird.

Das Line-up sei ein «Who-is-Who der 90er», teilte der Veranstalter mit. Neben den genannten Bands sollen unter anderem 2 Unlimited, Snap, Dr. Alban, Culture Beat und die Fun Factory dabei sein. Angekündigt wird «eine Reise in die Zeit der Bravo-Charts, Tamagotchis und Discokugeln». «Wir holen die größten Stars dieser Ära auf eine Bühne und verwandeln München für einen Tag in die Hauptstadt der 90s», sagte Veranstalter Denis Pfannmüller.

Der Vorverkauf soll an diesem Samstag starten. (dpa/lby)