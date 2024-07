Film über D-Day: Brendan Fraser als Dwight D. Eisenhower

Ihre Rolle in dem Erotik-Thriller «Basic Instinct» machte Sharon Stone …

Bösewicht-Rolle für Sharon Stone in Action-Film «Nobody 2» Ihre Rolle in dem Erotik-Thriller «Basic Instinct» machte Sharon Stone …

Bösewicht-Rolle für Sharon Stone in Action-Film «Nobody 2» Ihre Rolle in dem Erotik-Thriller «Basic Instinct» machte Sharon Stone …

Henning Kaiser/dpa