FOS/BOS Weiden spendet für Kinderklinik

Die FOS/BOS Weiden denkt nicht nur an die eigenen Schüler sondern hat auch ein Herz für andere Kinder.

Mit ihrer jährlichen Spendenaktion unterstützt die Schule dieses Mal die Kinderklinik am Klinikum Weiden. Die Lehrer, Schüler und Eltern sammelten gemeinsam 1.660 Euro und übergaben den Betrag an den Chefarzt der Kinderklinik, Dr. Fritz Schneble. „Den großzügigen Betrag werden wir in Spielsachen für die Ambulanz und für Verbesserungen bei der Eltern-Kind-Unterbringung auf den Kinder-Stationen verwenden“, machte Chefarzt Dr. Fritz Schneble bei der Scheckübergabe in der Kinderklinik deutlich.

Die Spendenaktion wurde von der Lehrerin Julia Hildebrandt und der Schülermitverantwortung organisiert.