In Theisseil im Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab ist Sonntagmorgen eine Seniorin von einem Hund gebissen worden. Sie war auf Höhe der Gaststätte „Bergsee“ spazieren, als ihr ein Mann mit großem Hund entgegenkam. Im Vorbeigehen schnappte das Tier nach der Frau. Sie wurde so schwer am Arm verletzt, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Hundehalter ging weiter ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise nimmt die Polizei Neustadt a. d. Waldnaab entgegen.