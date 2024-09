Frauen gegen ihren Willen im Zug geküsst

Ein 19-Jähriger soll in einem Zug nach Regensburg mehrere Frauen auf den Mund geküsst haben. Ein Fahrgast schreitet ein. Die Polizei sucht nach Betroffenen und nach dem Helfer.

Ein 19-Jähriger soll in einem Zug in der Oberpfalz mehrere Frauen gegen ihren Willen auf den Mund geküsst haben. Nach Angaben der Bundespolizei soll er außerdem versucht haben, einen Fahrgast zu schlagen, der bei dem Vorfall eingeschritten war.

Als der Zug aus Schwandorf am späten Freitagabend in Regensburg ankam, hätten Beamte der Bundespolizei den Tatverdächtigen vor einem Supermarkt am Hauptbahnhof entdeckt. Der junge Mann soll versucht haben wegzulaufen, sei aber gestürzt und habe sich leicht verletzt.

Eine der belästigten Frauen aus dem Zug meldete sich den Angaben nach später bei der Bundespolizei. Die Ermittler suchen nun nach weiteren Betroffenen und nach dem eingreifenden Fahrgast. Gegen den 19-Jährigen ermitteln die Beamten wegen sexueller Belästigung, versuchter Körperverletzung und Beleidigung. (dpa/lby)