Frauennotruftelefon sucht Mitarbeiterinnen

Das Frauennotruftelefon des Sozialdienstes Katholischer Frauen e. V. (SkF) in Amberg sucht ehrenamtliche Mitarbeiterinnen.

Das Frauennotruftelefon in Amberg ist für Frauen und Mädchen, die in Gewaltbeziehungen leben, Opfer sexueller Gewalt wurden sowie als Kind Opfer sexuellen Missbrauchs wurden, da. Sie bieten Tag und Nach Beratung, Hilfe in der Krise und Unterstützung. Damit den Frauen auch weiterhin geholfen wird, sucht der SkF ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. Alle Infos dazu gibt’s auf der Homepage des SkF.

Bei Interesse können Sie eine E-Mail an notruf@skf-amberg.de schreiben oder die Telefonnummer 09621 48 72-0 anrufen. Falls Sie in einer Notsituation sind, können Sie die Telefonnummer 09621 2 22 00 kontaktieren.