Freie Auswahl im Amberger Impfzentrum

Ab Mittwoch, den 14. Juli sind Impfungen in den Impfzentren in Amberg und Sulzbach-Rosenberg für alle ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Hierzu können alle einfach kurzfristig von Montag bis Samstag zwischen 8 und 12 oder 13 und 17 Uhr in den Impfzentren vorbeikommen.

Die Impfung ist für alle ab 12 Jahren möglich. Kinder von 12 bis 15 Jahren können aber nur geimpft werden, wenn sie von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Die Versorgung mit Impfstoff hat sich in den vergangenen Wochen extrem entspannt.

Vor Ort können Sie selber wählen zwischen einer zweiteiligen Impfserie mit Biontech oder Moderna oder einer einzelnen Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson.