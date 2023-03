Gast setzt Hotelzimmer unter Wasser

Ein Gast hat ein Hotelzimmer in Hof unter Wasser gesetzt und einen hohen Sachschaden verursacht. Weil er seinen 50igsten Geburtstag feiern wollte hatte sich der Mann für zwei Nächte ein Zimmer in einem Hotel in der Innenstadt gebucht.

Nach dem Auschecken des Gastes am Freitag bemerkten Hotelangestellte, dass im Badezimmer die Dusche bereits über einen längeren Zeitraum lief und der Duschkopf nicht zur Duschwanne, sondern in Richtung Zimmer zeigte. Das Wasser spritze bis zur Zimmerdecke und durchtränkte massiv alle Möbel. Der entstandene Sachschaden wird von Verantwortlichen des Hotels auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt, da das Zimmer komplett renoviert werden muss. Der Gast konnte ermittelt werden und erhält jetzt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.