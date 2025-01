Geldautomaten aufgebrochen: acht Verdächtige in Haft

Über mehrere Monate hinweg werden in Nord- und Ostbayern immer wieder …

Über 50 Automaten aufgebrochen – zwei Festnahmen Über mehrere Monate hinweg werden in Nord- und Ostbayern immer wieder …

Über 50 Automaten aufgebrochen – zwei Festnahmen Über mehrere Monate hinweg werden in Nord- und Ostbayern immer wieder …

Symbolfoto: Matthias Balk/dpa