Genesener Seeadler erfolgreich ausgewildert

Riesenerfolg für die Vogel- und Umweltstation in Regenstauf. Ein verletzter Seeadler, der Ende August auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr gefunden wurde, konnte am Freitag wieder gesund in die Lüfte entlassen werden.

Der Vogel war mit krampfenden Fängen und drei offenen Wunden, die vermutlich durch einen Revierkampf entstanden sind, gefunden und an die Vogel- und Umweltstation Regenstauf übergeben worden. Dort konnte der vierjährige, beringte Adler vollständig genesen und wurde am Freitag zwischen Regenstauf und Ramspau in der Nähe des Flusses Regen ausgewildert. In Bayern gibt es aktuell gut 20 Seeadler-Brutpaare.