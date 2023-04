Gerhard Polt mit „Bairischer Sprachwurzel“ ausgezeichnet

Keiner grantelt so wie er: Weil er auf und abseits der Bühne Dialekt spricht, ist Kabarettist Gerhard Polt gestern in Regensburg mit der „Bairischen Sprachwurzel“ ausgezeichnet worden.

Der Bund Bairische Sprache verleiht den Preis an Persönlichkeiten, die in der Öffentlichkeit an ihrem Dialekt festhalten. Polt stehe wie kein Zweiter für die Originalität, den Einfallsreichtum, die Lebendigkeit und „des ganze unerhörte, ned bloß komische Potenzial vo unsra Sprache“, lobte Laudator Reinhard Wittmann den diesjährigen Preisträger. Der Kabarettist selbst hatte in seiner Dankesrede Mitgefühl für alle Nicht-Bayern: „Da muss man ein bisserl Mitleid haben, wenn man mit so einer Spracharmut leben muss“, so Polt.