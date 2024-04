In «Godzilla x Kong: The New Empire» treffen wieder zwei legendäre Kinomonster aufeinander.

«Der allmächtige Kong und der furchteinflößende Godzilla treten gegen eine gewaltige, unbekannte Bedrohung an, die in unserer Welt verborgen liegt - und die ihre gesamte Existenz infrage stellt», heißt es in der Ankündigung des Blockbusters von Warner Bros. Pictures.

Regie hat erneut Adam Wingard geführt, wie schon beim Vorgänger «Godzilla vs. Kong» von 2021. Zum Schauspielensemble gehören Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens und Fala Chen.

Godzilla x Kong: The New Empire, USA 2024, 115 Min., FSK ab 12, von Adam Wingard, mit Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens und Fala Chen. (dpa)