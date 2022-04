Greenpeace unterstützt Bürgerinitiativen in Teublitz

Greenpeace unterstützt die örtlichen Bürgerinitiativen in Teublitz im Landkreis Schwandorf. Das Thema Gewerbegebiet an der A93 stand wieder auf der Agenda der Stadtratssitzung am Donnerstag, obwohl die bisherigen Planungen bereits 2021 wegen umweltrechtlicher Bedenken vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof abgelehnt wurden.

Die drei örtlichen Bürgerinitiativen hatten deshalb zu einer Demonstration eingeladen. Etwa 70 Bürger waren dem Aufruf gefolgt. Außerdem waren Vertreter des Bundesnaturschutz, des Landesbundes für Vogelschutz sowie Greenpeace zur Unterstützung vor Ort. Für Günter Sparrer dem Gruppenkoordinator von Greenpeace Weiden ist es absolut nicht nachvollziehbar, warum die Stadt Teublitz weiter Geld in die Planung für ein gerichtlich abgelehntes Gebiet steckt. Der Stadtrat Teublitz hat in der Sitzung mit 18 zu 2 Stimmen dem Vorhaben zugestimmt.