Großbrand am Montag in Neustadt/WN in der Inneren Flosser Straße. Dort ist am Vormittag in einer Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Anwesens ein Feuer ausgebrochen.

In der Halle befand sich eine Werkstatt, außerdem waren dort ein Hackschnitzellager und ein Heulager untergebracht. Die Lagerhalle ist bis zu den Grundmauern abgebrannt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Der Sachschaden dürfte im mittleren sechsstelligen Bereich liegen.